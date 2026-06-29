Австралийская спортсменка Рианна Иффланд, выступая в Копенгагене, одержала 47-ю победу на этапах Мировой серии по клифф-дайвингу...

Рианна Иффланд повторила рекорд по количеству побед в Мировой серии по клифф-дайвингу

Австралийская спортсменка Рианна Иффланд, выступая в Копенгагене, одержала 47-ю победу на этапах Мировой серии по клифф-дайвингу. Тем самым она повторила абсолютный рекорд по числу выигранных турниров за всю историю серии.

Иффланд, завоевавшая подряд семь титулов победительницы Мировой серии, набрала 361,55 балла по итогам четырёх прыжков. Она уверенно опередила канадку Симону Литхед, занявшую второе место, и американку Лизу Фолкнер.

Теперь Иффланд делит рекорд по количеству побед в серии с французским хай-дайвером Гэри Хантом. Он продолжает выступать в мужских соревнованиях и на этапе в Копенгагене занял пятое место.

Победу среди мужчин одержал румын Константин Попович: набрав 420,8 балла, он опередил британца Эйдана Хеслопа и своего соотечественника Кэтэлина Предою. Спортсмены заняли второе и третье места соответственно.

Следующие два этапа серии также пройдут в Европе: 31 июля соревнования состоятся в Мостаре в Боснии и Герцеговине, а 25 сентября – в Полиньяно-а-Маре в Италии.

Соревнования в рамках Мировой серии по клифф-дайвингу проходят с 2009 года. Сначала участвовали только мужчины. В 2014 году стартовали женские состязания.

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