Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы в США 2020 года

Президент Дональд Трамп заявил, что рассекретил документы, которые, по его словам, свидетельствуют о вмешательстве Китая в..
Дата загрузки: 2026-07-17
Президент Дональд Трамп заявил, что рассекретил документы, которые, по его словам, свидетельствуют о вмешательстве Китая в президентские выборы в США 2020 года. Он также сказал, что поручил ФБР, ЦРУ, Министерству юстиции и Национальной разведке расследовать, почему эта информация была скрыта.
По словам президента, Китай получил доступ к данным 220 миллионов американских избирателей. Кроме того, он отметил, что Пекин пытался влиять на американский бизнес и СМИ, а сотрудники разведсообщества якобы преуменьшали масштаб этой деятельности.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Документы показывают, что, начиная с избирательной кампании 2020 года, Китай осуществил, как считается, крупнейший в истории взлом данных о выборах, незаконно получив сведения о 220 миллионах американских избирателей. Эта утечка создаёт беспрецедентную угрозу безопасности выборов».
Трамп сообщил, что администрация уведомит штаты, данные которых, по его словам, были скомпрометированы, и примет дополнительные меры для защиты информации об избирателях.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Сегодня я прошу аппарат директора Национальной разведки, Министерство юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать, как и почему столь важная информация была скрыта, уволить причастных к сокрытию и, если это уместно, предъявить им уголовные обвинения».
Во время выступления Трамп также призвал Конгресс принять закон Save America Act. Среди его положений – обязательное предъявление удостоверения личности с фотографией при голосовании.
Сейчас правила голосования в США устанавливают сами штаты. В одних избиратели предъявляют только документы с фотографией, например, водительские права, паспорт США, военный билет или удостоверение личности. В других разрешены и документы без фотографии. А часть штатов вообще не требует предъявлять удостоверение личности, если избиратель уже зарегистрирован.
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