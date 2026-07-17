Президент Дональд Трамп заявил, что рассекретил документы, которые, по его словам, свидетельствуют о вмешательстве Китая в..

Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы в США 2020 года

Президент Дональд Трамп заявил, что рассекретил документы, которые, по его словам, свидетельствуют о вмешательстве Китая в президентские выборы в США 2020 года. Он также сказал, что поручил ФБР, ЦРУ, Министерству юстиции и Национальной разведке расследовать, почему эта информация была скрыта.

По словам президента, Китай получил доступ к данным 220 миллионов американских избирателей. Кроме того, он отметил, что Пекин пытался влиять на американский бизнес и СМИ, а сотрудники разведсообщества якобы преуменьшали масштаб этой деятельности.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Документы показывают, что, начиная с избирательной кампании 2020 года, Китай осуществил, как считается, крупнейший в истории взлом данных о выборах, незаконно получив сведения о 220 миллионах американских избирателей. Эта утечка создаёт беспрецедентную угрозу безопасности выборов».

Трамп сообщил, что администрация уведомит штаты, данные которых, по его словам, были скомпрометированы, и примет дополнительные меры для защиты информации об избирателях.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Сегодня я прошу аппарат директора Национальной разведки, Министерство юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать, как и почему столь важная информация была скрыта, уволить причастных к сокрытию и, если это уместно, предъявить им уголовные обвинения».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Во время выступления Трамп также призвал Конгресс принять закон Save America Act. Среди его положений – обязательное предъявление удостоверения личности с фотографией при голосовании.

Сейчас правила голосования в США устанавливают сами штаты. В одних избиратели предъявляют только документы с фотографией, например, водительские права, паспорт США, военный билет или удостоверение личности. В других разрешены и документы без фотографии. А часть штатов вообще не требует предъявлять удостоверение личности, если избиратель уже зарегистрирован.

Короткая ссылка на эту страницу: