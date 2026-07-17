Два человека погибли в результате сильного наводнения в Техасе. Власти сообщили, что мужчину возле города Комфорт..

Наводнение в Техасе: погибли два человека, спасены более 230

Два человека погибли в результате сильного наводнения в Техасе. Власти сообщили, что мужчину возле города Комфорт смыло вместе с автодомом, а женщина погибла в городе Ювалде, когда пыталась проехать по затопленной дороге.

В штате продолжаются масштабные спасательные работы.

[Грег Эбботт, губернатор Техаса]:

«Мы задействовали более 85 лодок, 21 воздушное судно и более 200 специальных автомобилей. Нам уже удалось спасти более 230 человек».

Под наблюдением из-за угрозы наводнения остаются 59 округов Техаса. Губернатор Грег Эбботт предупредил, что опасность сохраняется. Кроме того, синоптики не исключают образования торнадо.

С начала недели в пострадавших районах уже выпало более 700 миллиметров осадков. Власти называют такие дожди рекордными.

[Грег Эбботт, губернатор Техаса]:

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«Сейчас наша главная задача – защитить человеческие жизни. Именно на этом сосредоточены все усилия. Во второй половине пятницы и в выходные погодная ситуация начнёт улучшаться, после чего мы сможем перейти к восстановлению пострадавших районов».

По данным Национальной метеорологической службы США, угроза внезапных наводнений сохраняется не только в Техасе, но также в отдельных районах Аризоны и южной части Юты.

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