Скейтбордистки в юбках: коренные боливийки хранят традиции предков

Необычные скейтбордистки заняли скейт-парк в Ла-Пасе. Они выходят покататься, надев многослойную юбку – польеру. Это часть..

Необычные скейтбордистки заняли скейт-парк в Ла-Пасе. Они выходят покататься, надев многослойную юбку – польеру. Это часть национальных костюмов женщин народностей кечуа и аймара.

[Франческа, скейтбордистка]:

«Я катаюсь в польере, чтобы отдать дань уважения прабабушке, поскольку она носит такую юбку. Но в повседневной жизни я так не одеваюсь – только в особых случаях, когда катаюсь с подругами, у которых бабушки и мамы тоже носят польеры».

Скейтбордистки в юбках даже основали группу под названием «Женщины на колёсах». Надевая традиционную одежду, они хотят сохранить культурные обычаи предков.

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[Хайди, скейтбордистка]:

«Для меня польера имеет глубокий смысл, ведь её носили мои бабушки и прабабушки, но они не могли заниматься спортом. А у меня есть такая возможность, поэтому я хочу показать: польера не станет препятствием ни в каком деле».

Скейтбордистки называют себя «городскими аймара»: живут в ритме современного мегаполиса, но при этом сохраняют связь с наследием коренных народов. Катаясь на скейтбордах в польерах, они делают эту связь зримой для молодого поколения.

Коллектив «Женщин на колёсах» – это часть более широкого движения боливийских скейтбордисток из числа индейских народов.

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