300 позолоченных статуэток Моцарта выставили в саду в Зальцбурге

Триста позолоченных статуэток Моцарта с его любимой собакой украсили сад фонда «Моцартеум» в Зальцбурге. Так здесь..

Триста позолоченных статуэток Моцарта с его любимой собакой украсили сад фонда «Моцартеум» в Зальцбурге. Так здесь отмечают 270-летие со дня рождения австрийского композитора.

Статуэтки создал немецкий художник-концептуалист Оттмар Хёрль. Их высота – 50 сантиметров.

[Оттмар Хёрль, художник-концептуалист]:

«Я не хотел создавать памятник Моцарту – таких уже достаточно. Мне хотелось показать его человеческую сторону, продемонстрировать, что, несмотря на свою гениальность, он был обычным человеком».

Чтобы придать статуэткам более «человечный» образ, художник изобразил музыканта вместе с его любимой собакой по кличке Пимперль. Известно, что Моцарт со своей семьёй часто гулял с собаками в саду Мирабель.

Статуэтки композитора разместили не только в саду, но и в бывших жилых комнатах музыканта, а также в нескольких павильонах.

Изначально автор планировал выставить 400 статуэток, но количество сократили до трёхсот. Остальные хранятся в резерве на случай кражи. И прецеденты уже были.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Впрочем, и скульптор, и сотрудники фонда «Моцартеум» смотрят на кражи сквозь пальцы. Главная цель проекта – привлечь внимание людей к музыке талантливого композитора.

[Линус Клумпнер, директор фонда «Моцартеум»]:

«Это очень простой подход к знакомству с Моцартом. Вы приходите сюда и, возможно, видите на горизонте маленькие золотистые головы, сверкающие на солнце. Возникает любопытство. А затем запускается процесс, который для нас очень важен: приобщение новых людей к миру Моцарта. Они ищут информацию, читают о нём. Возможно, так происходит первое знакомство с Моцартом – пусть даже на самом элементарном уровне».

Для художника кража его работ – явление не новое. Так, во время выставки в Байройте всего за 10 дней люди украли все статуи Вагнера.

[Оттмар Хёрль, художник-концептуалист]:

«Такова специфика публичного пространства. Работая в общественном месте, художник не должен жаловаться на происходящее там. Случаться может всякое – от вандализма до краж. Такова реальность».

Оттмар Хёрль известен тем, что создаёт скульптуры сразу в большом количестве. Например, в 2010 году он представил в Афинах инсталляцию из 10 000 пластиковых сов.

Статуэтки Моцарта будут выставлены до 30 августа. Желающие стать законными владельцами такой работы могут приобрести её за 100 евро, пока не успели украсть всё.

Короткая ссылка на эту страницу: