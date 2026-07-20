Римляне покоряют варваров: реконструкция античных сражений в Румынии

Десятки грозных воинов бросаются в битву в тематическом парке-крепости в Румынии. Эта историческая реконструкция возвращает зрителей..
Дата загрузки: 2026-07-20
Десятки грозных воинов бросаются в битву в тематическом парке-крепости в Румынии. Эта историческая реконструкция возвращает зрителей и участников в эпоху Дакийских войн.
Сражения между древними римлянами и суровыми воинами-даками происходили на территории современной Румынии на заре нашей эры. События давних лет уже в седьмой раз воспроизводят на фестивале «Гетодава».
Обычно любители истории участвуют в подобных реконструкциях постоянно.
[Мариус Арделеану, участник фестиваля]:
«Это уже середина сезона, так что я участвую в пятом или шестом мероприятии. А за год у нас проходит примерно 15 исторических реконструкций. За 20 лет я принял участие в нескольких сотнях таких мероприятий».
Помимо масштабных сражений, здесь можно увидеть бои гладиаторов, осмотреть воссозданный военный лагерь античной эпохи и попробовать еду, приготовленную по древним рецептам.
По вечерам участники и зрители собираются у костров, слушают традиционную музыку и любуются танцами.
[Сара Габриэла, участница фестиваля]:
«Я участвую в таких фестивалях с раннего детства. Мама постоянно водила меня на эти мероприятия. Я прихожу сюда, потому что увлечена историей и люблю это место».
В реконструкции каждый год участвуют сотни людей из Румынии и других европейских стран.
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