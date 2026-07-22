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Мужчина напал на туристов возле Акрополя

Мужчина напал на туристов возле Акрополя

В Афинах произошло нападение с ножом на туристов. Инцидент случился возле Акрополя. Подобные происшествия для Греции..

Дата загрузки: 2026-07-22

Мужчина напал на туристов возле Акрополя

В Афинах произошло нападение с ножом на туристов. Инцидент случился возле Акрополя. Подобные происшествия для Греции – редкость.

Как сообщили в полиции, пострадали двое греко-американских туристов. Это мужчина и женщина возрастом 73 и 78 лет. Им оказали медицинскую помощь.

[Трейси Дьюи, туристка из ЮАР]:
«Мы шли к Акрополю, и вдруг услышали крики и то, как разбегается толпа. Мы спрятались, и тут женщина, которая, должно быть, всё видела, подбежала к нам и сказала, что там было нападение с ножом. Мы немного постояли, а когда увидели, что люди возвращаются, мы продолжили путь, потому что у нас была экскурсия на 8 часов. И вдруг мы увидели лежащую женщину, и там была кровь».

[Хадсон Дьюи, турист из ЮАР]:

«Да, ей порезали ногу, а там в кустах лежал мужчина, которого защищали люди».

Нападавшим оказался 60-летний мужчина. Его арестовали.

По словам официальных лиц, у него, по всей видимости, проблемы с психикой. Ранее он уже лежал в больнице. Также сообщают, что у него есть судимость, и его арестовывали за ношение ножа.

Нападение произошло в разгар туристического сезона.

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