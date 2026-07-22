Старинные «народные театры» Италии могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторический театр Лауро Росси в Мачерате – центр культурной жизни итальянского города с конца XVIII века. Теперь этот объект вместе с 17 другими театрами в аналогичном стиле могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В группу претендентов входят так называемые народные театры, или театры-кондоминиумы. Их создавали в небольших городах при сотрудничестве частного и государственного секторов.

Эти театры, построенные в период с середины XVIII до конца XIX века, стали важнейшими элементами городской жизни. Посещать спектакли смогли не только аристократы, но и все желающие.

Четырнадцать номинированных театров находятся в регионе Марке. Остальные – в Эмилии-Романье и Умбрии.

[Катюша Кассетта, экс-советник по культуре города Мачерата]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Почти вся Центральная Италия и регион Марке в период между концом XVIII и началом XIX века переживали особый феномен: частные лица проявляли интерес к строительству театральных площадок, так называемых театров кондоминиумного типа. Обычно они располагались в черте города: рядом с площадью, у здания муниципалитета или даже внутри него, как, например, театр Лауро Росси».

Местные власти должны сохранять уникальные особенности театров, чтобы те получили статус объекта Всемирного наследия. Такое признание укрепит международный имидж страны и будет способствовать популяризации местной культуры.

[Катюша Кассетта, экс-советник по культуре города Мачерата]:

«Если мы добьёмся успеха – а мы все на это надеемся – и получим статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, это принесет пользу всем».

У 18 театров есть общие черты: например, планировка зала в форме подковы и высокая социальная значимость для местного сообщества. Так, театр «Акуила» в городе Фермо работает 200 дней в году. Спектакли и оперы смотрят 1200 постоянных посетителей.

[Миколь Ланцидеи, советник по культуре города Фермо]:

«Чем более открытым остается это место, тем лучше выполняет свою функцию».

Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в Южной Корее и продлится до 29 июля.

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