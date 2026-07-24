Сильные дожди в Индии: не менее 40 погибших

По меньшей мере, 40 человек погибли в результате сильных дождей, обрушившихся на индийский штат Ассам. Наводнение..
Дата загрузки: 2026-07-24
По меньшей мере, 40 человек погибли в результате сильных дождей, обрушившихся на индийский штат Ассам. Наводнение причинило масштабный ущерб в северо-восточном регионе страны.
Ещё десятки людей числятся пропавшими без вести.
[Химанта Бисва Сарма, главный министр Ассама]:
«Ситуация с наводнениями в Ассаме очень серьёзная. На данный момент погибло 40 человек. По нашим оценкам, 70-80 человек числятся пропавшими без вести».
По данным властей, в 11 районах Ассама пострадали более 650 тысяч человек.
[В. М. Пандья, глава Гос. сил реагирования на стихийные бедствия]:
«Много людей в этом районе оказались в ловушке. Утром мы спасли 25 человек».
При этом сильные наводнения главным образом простимулировали очень сильные дожди в соседнем штате Нагаланд, шедшие с 18 по 20 июля. Из-за них переполнились реки.
Через Ассам протекает одна из крупнейших рек мира – Брахмапутра. В сезон муссонов штат страдает от наводнений почти ежегодно.
Сейчас затоплены и другие штаты. Так, в городе Навсари в штате Гуджарат спасатели на плотах эвакуируют местных жителей.
А в штате Махараштра затопило храмовые сооружения.
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