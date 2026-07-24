ООН: 500 беженцев-рохинджа погибли при крушении двух лодок у Мьянмы

Семьи в лагерях беженцев-рохинджа охвачены страхом и горем с тех пор, как появились сообщения о крушении..

Семьи в лагерях беженцев-рохинджа охвачены страхом и горем с тех пор, как появились сообщения о крушении двух лодок у берегов Мьянмы. Инциденты произошли в середине июля. ООН заявила, что, предположительно, погибло более 500 человек.

Лалу Бегум вместе с семьёй живёт в лагере беженцев Кокс-Базар. Рассказывает, что за несколько недель до трагедии торговцы людьми похитили её 15-летнего сына. Его увезли в Мьянму и потребовали выкуп в размере 1200 долларов США.

[Лалу Бегум, беженка]:

«Позже торговцы людьми заявили, что граница закрыта, и они больше не могут отправить моего сына обратно в лагерь».

После этого подростка посадили на судно и отправили в Малайзию. Возможно, это была одна из двух лодок, потерпевших крушение. Однако Лалу получила сообшение от похителей о том, что её сын жив, и она должна заплатить выкуп.

[Лалу Бегум, беженка]:

«Теперь торговцы людьми говорят, что сообщение о крушении лодки – ложь, и если мы будем требовать информации о сыне, то его убьют. В прошлом месяце они позволили нам поговорить с ним по телефону. Но после недавнего крушения судна у нас нет никакой информации о его местонахождении».

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В противоположность этому Анайет Хоссейн, отец другого похищенного подростка, получил голосовое сообщение иного содержания. В нём сказано, что мальчик погиб и семья может провести заупокойную молитву.

[Анайет Хоссейн, беженец]:

«Торговцы людьми сообщили, что посадили моего сына на первое судно, где было 280 пассажиров. Оно отправилось в Малайзию. Теперь похитители говорят, что мой сын умер и о нём больше нет никакой информации».

Каждый год многие беженцы-рохинджа совершают опасные путешествия через Бенгальский залив и Андаманское море на переполненных ветхих судах в надежде добраться до Малайзии или Таиланда. С начала года пропали без вести либо погибли уже 300 человек, не считая жертв двух недавних крушений.

Критики говорят, что сокращение продовольственных пайков, прогрессирующее обнищание, ограниченные возможности трудоустройства, переполненные лагеря и стихийные бедствия подталкивают всё больше беженцев-рохинджа к рискованным попыткам по морю перебраться в другие страны.

В последние недели власти ужесточили меры безопасности на побережье Бангладеш. Это затруднило организацию незаконной перевозки людей. Видимо, поэтому беженцев стали возвращать в Мьянму, а оттуда уже отправлять в Малайзию и Таиланд.

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