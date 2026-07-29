Почти 600 участников из 30 стран прибыли на чемпионат мира по средневековым боям в Дании. Турнир..

Мечи, топоры и доспехи: в Дании прошёл чемпионат мира по средневековым боям

Почти 600 участников из 30 стран прибыли на чемпионат мира по средневековым боям в Дании. Турнир проходит у замка Спёттруп, построенного примерно в 1520 году.

Участники сражаются в старинных доспехах с затуплённым оружием. В программе есть индивидуальные поединки и массовые командные бои.

В дуэлях соперники проводят два раунда по одной минуте. Бой заканчивается после трёх падений одного из участников или если кто-то сам сдастся.

В командных сражениях, или, как их называют, бугуртах, одновременно могут участвовать до десяти бойцов с каждой стороны.

[Камила Студенцка, участница фестиваля]:

«Думаю, некоторым нравится та жестокость, которую они могут проявить. Иногда дело в технике. Например, в дуэлях людям нравятся небольшие приёмы, за которые они получают очки. Кому-то нравится дружба и то, что они часть команды, поэтому они выбирают бои бугурты, чтобы стать частью чего-то большего».

На чемпионат приехали команды из США, Канады, Китая, Бразилии и других стран.

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Британец Мартин участвует в турнире в 30-килограммовых доспехах. По его словам, бойцы используют техники, описанные в исторических рукописях.

[Мартин Гилл, участник турниров]:

«Мы следуем рукописям настолько хорошо, насколько можем. Всё это настоящие техники из всех трудов, начиная с XIV века, как у Фиоре, и заканчивая XVI веком, как у Мейера и Лихтенауэра».

Популярность этого спорта растёт и в США. Алекс из Миннесоты говорит, что за три года его команда увеличилась примерно с десяти участников более чем до 50.

[Алекс Кинг, участник турниров]:

«В Америке этот спорт определённо набирает популярность благодаря коротким видео, которые сейчас появляются повсюду. Многие заинтересовались. Почти в каждом штате есть команда».

Женское направление в средневековых боях также набирает популярность. На чемпионате прошли отдельные женские командные поединки, в которых участвовали спортсменки из Канады и США. В финале победу одержала канадская команда.

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