Мечи, топоры и доспехи: в Дании прошёл чемпионат мира по средневековым боям

Почти 600 участников из 30 стран прибыли на чемпионат мира по средневековым боям в Дании. Турнир..
Дата загрузки: 2026-07-30
Почти 600 участников из 30 стран прибыли на чемпионат мира по средневековым боям в Дании. Турнир проходит у замка Спёттруп, построенного примерно в 1520 году.
Участники сражаются в старинных доспехах с затуплённым оружием. В программе есть индивидуальные поединки и массовые командные бои.
В дуэлях соперники проводят два раунда по одной минуте. Бой заканчивается после трёх падений одного из участников или если кто-то сам сдастся.
В командных сражениях, или, как их называют, бугуртах, одновременно могут участвовать до десяти бойцов с каждой стороны.
[Камила Студенцка, участница фестиваля]:
«Думаю, некоторым нравится та жестокость, которую они могут проявить. Иногда дело в технике. Например, в дуэлях людям нравятся небольшие приёмы, за которые они получают очки. Кому-то нравится дружба и то, что они часть команды, поэтому они выбирают бои бугурты, чтобы стать частью чего-то большего».
На чемпионат приехали команды из США, Канады, Китая, Бразилии и других стран.
Британец Мартин участвует в турнире в 30-килограммовых доспехах. По его словам, бойцы используют техники, описанные в исторических рукописях.
[Мартин Гилл, участник турниров]:
«Мы следуем рукописям настолько хорошо, насколько можем. Всё это настоящие техники из всех трудов, начиная с XIV века, как у Фиоре, и заканчивая XVI веком, как у Мейера и Лихтенауэра».
Популярность этого спорта растёт и в США. Алекс из Миннесоты говорит, что за три года его команда увеличилась примерно с десяти участников более чем до 50.
[Алекс Кинг, участник турниров]:
«В Америке этот спорт определённо набирает популярность благодаря коротким видео, которые сейчас появляются повсюду. Многие заинтересовались. Почти в каждом штате есть команда».
Женское направление в средневековых боях также набирает популярность. На чемпионате прошли отдельные женские командные поединки, в которых участвовали спортсменки из Канады и США. В финале победу одержала канадская команда.
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