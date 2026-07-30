Венесуэльцы разбили лагерь среди развалин и требуют найти тела погибших

Больше месяца прошло после двойного землетрясения в Венесуэле, но в наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра рядом с..
Дата загрузки: 2026-07-30
Больше месяца прошло после двойного землетрясения в Венесуэле, но в наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра рядом с руинами зданий по-прежнему дежурят люди. Они требуют найти тела их пропавших без вести родственников и выступают против сноса рухнувших домов. Однако власти оказывают давление.
Юрбис Родригес живёт в палатке рядом с завалами. Там осталось тело её сына.
[Юрбис Родригес, местная жительница]:
«Мы здесь с первого дня, никуда не уходили и с места не сдвинемся. <…> Может быть, они придут и убьют нас, но мне уже нечего терять».
Луис Мартинес разыскивает троих родственников – маму, сестру и брата.
[Луис Мартинес, местный житель]:
«У меня уже нет сил. Я здесь с первого дня и по-прежнему борюсь. Я надеялся найти маму».
Помимо того, что люди переживают горе из-за потери близких, им также негде жить. Некоторые не хотят заселяться в государственные приюты, поскольку боятся, что после этого о них просто забудут.
[Омар Молина, местный житель]:
«Мы также хотели бы знать, что нам делать, поскольку нам негде жить, негде остановиться».
Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. По официальным данным, погибли примерно 5500 человек, почти 17 000 пострадали, а 18 000 остались без крова. Власти не называют точного числа пропавших без вести. Однако, по некоторым оценкам, их десятки тысяч.
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