Число погибших после мощного землетрясения на юго-западе Японии возросло до 28. Об этом сообщил генеральный секретарь..

Число погибших после землетрясения в Японии выросло до 28

Число погибших после мощного землетрясения на юго-западе Японии возросло до 28. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Оно повредило здания и дороги, а тысячи домов остались без электричества.

В торговом центре в Кумамото после землетрясения произошёл мощный взрыв. Здание частично разрушилось. Спасатели сообщали о запахе газа внутри, однако причина взрыва пока не установлена. Из-под завалов спасли четверых человек, а также извлекли тела пятерых погибших.

Между тем, на заводе Nippon Paper землетрясение разрушило дымовую трубу и повредило конструкции здания. Здесь из-под завалов спасли пятерых человек. Погибших тоже пятеро.

[Минуру Кихара, генеральный секретарь кабинета министров Японии]:

«С момента землетрясения прошло уже более 40 часов. Спасение жизней и помощь пострадавшим действительно стали гонкой со временем. И сегодня полиция, пожарные и Силы самообороны Японии продолжат прилагать все возможные усилия для проведения поисково-спасательных работ и спасения людей».

Сразу после бедствия около 260 тысяч жителей получили распоряжение эвакуироваться. Сейчас более 10 тысяч человек остаются примерно в 400 эвакуационных центрах, открытых по всему пострадавшему региону. Людей разместили в том числе в спортивных залах и других крупных общественных помещениях.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Тем временем, метеорологи предупреждают людей о риске тепловых ударов. В выходные температура в пострадавшем регионе может приблизиться к 40 градусам Цельсия.

Короткая ссылка на эту страницу: