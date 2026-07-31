Матча стремительно набирает популярность в Нью-Йорке. В Японии растущий мировой спрос уже приводит к нехватке матчи...

Мировой бум матчи привёл к дефициту и рекордному росту цен в Японии

Матча стремительно набирает популярность в Нью-Йорке. В Японии растущий мировой спрос уже приводит к нехватке матчи. В чайной школе Сохэн в Камакуре говорят, что в прошлом году впервые за всю историю церемонии не смогли приобрести необходимый чай.

[Сохэн Ямада, гранд-мастер школы чайной церемонии Сохэн]:

«Я хотел бы, чтобы люди правильно понимали и этот аспект культуры: наслаждение ароматом и вкусом чая, ощущение единства с теми, кто находится рядом, и духовное развитие».

Основой для матчи служит тенча – чайное сырьё, которое затем перемалывают в порошок. На первом аукционе тенчи в этом году цена приблизилась к 88 долларам за килограмм. Это стало рекордом и заметно превысило показатель предыдущего года.

Производители в районе Удзи, где чай выращивают и изучают более 300 лет, теперь сталкиваются с растущим спросом из-за рубежа.

[Мотоя Кояма, представитель чайной компании из Киото]:

«Чтобы стабильно поставлять продукцию всем, нам нужен определённый объём, но обеспечить такие поставки действительно сложно».

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Даже имея собственные чайные поля, компания вынуждена закупать сырьё у фермеров и оптовиков, чтобы удовлетворить спрос.

При этом мировой интерес к матче продолжает расти, усиливая давление на японских поставщиков и поднимая стоимость чайного сырья.

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