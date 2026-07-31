Трагедия на угольной шахте на юго-западе Пакистана. Там прогремел взрыв. Как минимум 11 шахтёров погибли. Ещё..

Десятки шахтёров, возможно, погибли в результате взрыва на шахте в Пакистане

Трагедия на угольной шахте на юго-западе Пакистана. Там прогремел взрыв. Как минимум 11 шахтёров погибли. Ещё 31 остаётся заблокированным под землёй. Их пытаются вызволить.

Шахта находится на окраине Кветты, столицы провинции Белуджистан. Взрыв, по всей видимости, вызвало скопление метана.

[Хан Заман, шахтёр]:

«Насколько я знаю, в одной шахте работали 12 шахтеров, а в другой – 22. Сейчас инженер и другие сотрудники спустились в шахту, чтобы расчистить путь».

[Атиф Хазара, главный инспектор шахты]:

«Эта шахта находится на глубине около 1400 метров, и внутри произошёл взрыв. После в шахте скопились газы. Сейчас эти газы удаляются путём восстановления вентиляции, и мы пытаемся добраться до дна шахты».

Власти обещают продолжать спасательную операцию, пока не доберутся до всех горняков, оказавшихся в ловушке. При этом они говорят, что шансов найти кого-то живым всё меньше.

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Смертельные аварии в угольной промышленности Пакистана случаются часто, особенно в Белуджистане, где во многих шахтах отсутствует нормальная вентиляция, системы мониторинга газа и другие основные меры безопасности.

Белуджистан – крупнейшая, но наименее развитая провинция Пакистана. Здесь широко распространены безработица и бедность. И несмотря на риски и низкую заработную плату, тысячи шахтёров по-прежнему зависят от угольной промышленности.

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