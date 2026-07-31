Во Франции локализовали лесной пожар после небольшого похолодания

Ситуация с лесными пожарами на юго-западе Франции стабилизировались. Площадь выгоревшей территории остается на уровне 42 000..

Ситуация с лесными пожарами на юго-западе Франции стабилизировались. Площадь выгоревшей территории остается на уровне 42 000 гектаров. Сейчас наступило некоторое облегчение после нескольких дней напряжённой борьбы с огнём.

При этом 3300 пожарных, а также пожарные самолёты и вертолёты по-прежнему развернуты в департаменте Жиронда.

[Жан-Люк Глейзе, глава совета Жиронды]:

«Принципиально изменилось между вчерашним и сегодняшним днём то, что понизилась температура и повысилась влажность. Это позволило пожарным изменить тактику после двух очень трудных дней борьбы с огнём в условиях засухи и сильных ветров».

Специалисты создали противопожарную буферную полосу длиной почти 150 километров. Её ширина – 50-100 метров.

[Бруно Лафон, член Ассоциации по защите лесов Жиронды]:

«Нам нужно обеспечить безопасность периметра в 240 километров, и это важно».

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В борьбе с огнём помогают и фермеры. Сейчас необходимо охлаждать водой прогретую почву, а также выгоревшие территории, чтобы огонь не вспыхнул снова.

Пожары, бушующие в сосновых лесах под Бордо, вынудили эвакуировать примерно 220 000 жителей и отдыхающих за последние дни. Более 80 000 человек уже получили разрешение вернуться.

В числе тех, кому пришлось эвакуироваться, оказались голливудский актёр Джордж Клуни и его семья.

Тысячи предприятий, которые на время закрылись, возобновляют работу. Крупная автомагистраль вблизи пострадавшего от пожара района полностью открылась после нескольких дней частичного закрытия.

В этом году лесные пожары во Франции стали самыми масштабными и разрушительными за последние 20 лет. При этом в Жиронде по-прежнему действует предупреждение об экстремальной жаре.

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