Рекорд Гиннесса: самый большой в мире сэндвич сделали в Мехико

Килограммы жареного мяса, колбаски и сосиски стали начинкой этого гигантского сэндвича. Повара также не пожалели майонеза,..

Килограммы жареного мяса, колбаски и сосиски стали начинкой этого гигантского сэндвича. Повара также не пожалели майонеза, овощей и зелени.

Такой сэндвич в Мексике называют тортой. Её гигантскую версию уже много лет готовят на гастрономическом фестивале в Мехико. Причём с каждым годом она всё больше.

В этот раз длина торты достигла 100 метров, а вес превысил полторы тонны. Новый мировой рекорд зафиксировали представители Книги Гиннесса.

За приготовлением торты пришли понаблюдать тысячи людей.

[Лина, жительница Мехико]:

«Мне нравится сюда приходить, потому что мы собираемся вместе и делим этот сэндвич, приготовленный из самых разных ингредиентов. Здесь торту делают не так, как мы привыкли дома. Это очень большие сэндвичи».

Торта – популярная уличная еда в Мексике.

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[Марио Бустос, повар]:

«Торта – очень доступное блюдо, которое по карману любой семье в нашей любимой и прекрасной Мексике. Сэндвич с ветчиной можно взять с собой на работу или в школу и, конечно же, можно им насладиться во время приятного обеда в компании».

Ярмарка торты проходит в Мехико уже в 21-й раз. В ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. На ярмарке можно купить как традиционные торты, так и различные деликатесы.

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