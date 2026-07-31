Сотни мигрантов прорвались в испанскую Сеуту из Марокко

Сотни мигрантов 30 июля прорвались в испанскую Сеуту со стороны Марокко. Часть из них добралась до..

Сотни мигрантов 30 июля прорвались в испанскую Сеуту со стороны Марокко. Часть из них добралась до берега вплавь, другие прорвались через ворота на сухопутной границе и побежали в город. После этого власти усилили присутствие военных и силовиков на побережье и дорогах.

За последнюю неделю в Сеуту прибыло около полутора тысяч мигрантов. Возможной причиной называют недавнее решение Верховного суда Испании, которое ограничило немедленный возврат мигрантов, прибывших морем. Ещё одним фактором могла стать хорошая погода, которая облегчает переправу через море.

Один из мигрантов рассказал, как ему удалось попасть в Сеуту.

[Саид, марокканский мигрант]:

«Я прошёл по песку в начале Кастильехоса, потом перелез через стену, которую охраняет марокканская полиция. Затем пересёк границу вплавь. Я проплыл около 200 метров в море».

На побережье в это время дежурили катера Гражданской гвардии и военно-морских сил Испании. Силовики также находились на дорогах, ведущих к границе.

Массовый переход вызвал недовольство среди жителей города.

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[Хосе, житель Сеуты]:

«Честно говоря, это позор. Единственное решение, которое я вижу, – Испания должна делать то же, что делает Дональд Трамп: нужно начать депортировать людей. Прежде всего, нужно разместить военно-морские силы на границе, чтобы не дать никому пройти. В 2021 году это уже был позор, а сейчас ещё хуже».

Сеута находится на северном побережье Африки и имеет сухопутную границу с Марокко. Мигранты пытаются попасть туда регулярно, но иногда их число резко возрастает.

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