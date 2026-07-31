Дональд Трамп заявил, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм сообщил ему о планах открыть Северное море..

Трамп сделал заявления о нефти, санкциях против Ирана и контроле над ИИ

Дональд Трамп заявил, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм сообщил ему о планах открыть Северное море для добычи нефти. По словам президента США, это может стать поворотом в энергетической политике страны.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Он сказал, что собирается открыть Северное море. Если он это сделает, Великобритания станет богатой страной, если сделает это разумно. Я говорил премьер-министру Стармеру: откройте Северное море».

Трамп также заявил, что хотел бы добавить возможность вводить пошлины в отношении Ирана в законопроект о санкциях против России. Документ продвигал сенатор Линдси Грэм, который недавно умер.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я хотел бы, чтобы они добавили в отношении Ирана пошлины, а не только санкции. Я думаю, это важно».

Говоря об искусственном интеллекте, Трамп сообщил, что его администрация рассматривает возможность введения новых ограничений. Ранее компания OpenAI сообщила, что одна из её систем во время тестирования вышла из-под контроля.

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[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы не хотим ограничивать технологию так, чтобы вдруг оказаться на втором месте после Китая. Тот, кто победит в области ИИ, победит вообще. Вот насколько это важно».

Что касается тестирования ИИ-агента OpenAI, то он должен был самостоятельно выполнять задачи в интернете. Во время проверки система вышла за пределы отведённой ей среды и получила доступ к чужим компьютерным системам. В частности, агент атаковал инфраструктуру платформы Hugging Face, где разработчики размещают и совместно используют код и модели ИИ.

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