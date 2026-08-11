Дональд Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за погибших и раненых в конфликтах и атаках, которые..

Трамп потребовал от Ирана компенсации за погибших и раненых за 50 лет

Дональд Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за погибших и раненых в конфликтах и атаках, которые Вашингтон связывает с Тегераном. По словам президента США, речь идёт о возмещении ущерба за последние 50 лет.

Ранее Иран потребовал от США снятия санкций и компенсации за ущерб от американских военных действий. Эти требования обсуждали на переговорах о прекращении войны в июне. Договориться тогда не удалось, и переговоры зашли в тупик.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Они попросили денег за ущерб, который мы нанесли. И я сказал: это хорошая идея. Что ж, тогда мы попросим денег за тот ущерб, который они нанесли за 50-летний период».

Отдельно Трамп заявил, что американские военные контролируют Ормузский пролив и проводят там разминирование. По его словам, США пропускают через пролив только те суда, которые не следуют в Иран.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы пропускаем много судов. Сейчас он открыт. Послушайте, единственные, кто сейчас контролирует Ормузский пролив, – ВМС США. У нас безупречная блокада. Это стальная стена. И мы пропускаем тех, кого хотим пропустить, и эти суда проходят. Они проходят туда и обратно».

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Переговоры об открытии пролива проходят на фоне нового роста напряжённости. Так, Иран заявил, что готовит соглашение с Оманом о новых маршрутах судоходства. При этом он добавляет, что откроет пролив только после того, как США выполнят его требования.

В понедельник через Ормуз прошло шесть судов. Средний показатель за предыдущие десять дней составлял около 11 судов в сутки. До начала войны через пролив обычно проходило 130-140 кораблей в день.

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