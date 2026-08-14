Жительница Колумбии спит среди руин после разрушительного землетрясения

Это всё, что осталось от дома колумбийки Индиры Менесес после мощного землетрясения. Передняя часть здания полностью..

Это всё, что осталось от дома колумбийки Индиры Менесес после мощного землетрясения. Передняя часть здания полностью обрушилась. Теперь вместо неё – брезент. Семья оборудовала место для сна в уцелевшей части гостиной.

49-летняя жительница города Перейра рассказала, как пережила землетрясение вместе с матерью и двумя детьми.

[Индира Менесес, медсестра и пострадавшая]:

«Я была здесь, в этой комнате, с моей 83-летней мамой. Дети были там, на кухне. Когда упал первый кусок стены, мы попытались выйти. Прошло около 30 секунд, мы немного продвинулись, и обрушилась стена ванной и остальная часть стены. А мой сын открывал дверь, когда рухнула стена напротив него».

Власти Колумбии сообщают, что бедствие унесло жизни более 280 человек. Ещё почти 400 числятся пропавшими без вести. Пострадало около 45 тысяч семей, примерно четыре тысячи человек получили травмы.

Президент Колумбии говорит, что власти используют все доступные ресурсы для поисковой операции.

[Абелардо де ла Эсприэлья, президент Колумбии]:

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«Наш приоритет – спасать жизни. Под завалами находятся люди, и мне остаётся только выразить благодарность и признательность героям Колумбии – военнослужащим, полицейским, сотрудникам гражданской обороны, спасателям, пожарным и членам Красного Креста».

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах западной Колумбии. Разрушены и повреждены жилые дома, школы и больницы.

Спасательные работы продолжаются, а власти уже готовят планы восстановления с привлечением частных строительных компаний.

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