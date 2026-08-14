Венгрия начала менять русло Дуная ради работы АЭС «Пакш»

Венгрия начала инженерные работы на Дунае, чтобы сохранить работу атомной электростанции «Пакш».

Из-за рекордно низкого уровня воды станция сейчас работает примерно на четверти мощности. В строю остаются только два из восьми турбогенераторов.

На берегу у станции уже работают экскаваторы и грузовики. С помощью камней они создают подводный порог на дне реки. Конструкция должна изменить движение воды и повысить её уровень в районе водозабора станции.

Власти также подготовили две баржи длиной по 80 метров. Если вода продолжит отступать, их могут затопить в русле Дуная в качестве временной меры.

[Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии]:

«Ситуация всё ещё непростая. На самом деле я бы сказал, что она сложная. На АЭС «Пакш» несколько сантиметров или даже миллиметров могут иметь огромное значение и напрямую влиять на производство. По словам гидрологов, к завтрашнему утру уровень у АЭС составит минус 121 сантиметр. Дунай снова начал мелеть. Мы помним, что несколько дней назад в Австрии в бассейне реки прошли сильные дожди, но, к сожалению, их эффект уже закончился».

В ближайшие четыре-пять дней уровень воды, как ожидается, продолжит снижаться. Это может привести к полной остановке станции – впервые за 44 года её работы.

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АЭС «Пакш» обеспечивает почти половину потребности Венгрии в электроэнергии.

При этом нынешний кризис затронул не только одну страну. Так, рекордное обмеление Дуная уже вынудило Румынию остановить оба реактора АЭС «Чернаводэ», которая обычно производит около пятой части электроэнергии страны.

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