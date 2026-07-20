Пожар уничтожил более 100 домов в Норвегии. Инцидент произошёл недалеко от города Драммен на юге страны,..

На юге Норвегии сгорело более 100 домов. Сотни людей были эвакуированы.

Пожар уничтожил более 100 домов в Норвегии. Инцидент произошёл недалеко от города Драммен на юге страны, в 30 километрах от столицы Осло.

Полиция эвакуировала сотни людей.

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[Ронни Нордстад, эвакуированный местный житель]:«Нам сказали уезжать. Мне пришлось взять несколько вещей. Потом я увидел пламя за домом. Прилетел вертолет и сбросил воду. Она попала и на меня. Было немного страшно, но хорошо».

Пожарные боролись с огнём в условиях сильного ветра. Пламя распространилось на ближайший лес. Район окутал густой чёрный дым.

[Финн Ройне, очевидец]:«Пожар распространялся невероятно быстро. Затем мы увидели, как пламя сметает один ряд домов за другим. Потом я увидел дом моей дочери. Он сгорел, догорает прямо сейчас». [Янес Ян Ахгар, очевидец]:«Было много дыма. Мы быстро приехали сюда на случай, если сможем чем-то помочь. У меня друзья живут в этом районе. Огонь распространился быстро. Полиция и пожарная служба тоже прибыли очень быстро, и мы очень благодарны им за это».

При этом сообщений о погибших и пропавших без вести не поступало.

Где именно и почему произошло первичное возгорание, пока неизвестно.

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