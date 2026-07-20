fb pixel
Телеканал NTD

На юге Норвегии сгорело более 100 домов. Сотни людей были эвакуированы.

На юге Норвегии сгорело более 100 домов. Сотни людей были эвакуированы.

Пожар уничтожил более 100 домов в Норвегии. Инцидент произошёл недалеко от города Драммен на юге страны,..

Дата загрузки: 2026-07-20

На юге Норвегии сгорело более 100 домов. Сотни людей были эвакуированы.
Пожар уничтожил более 100 домов в Норвегии. Инцидент произошёл недалеко от города Драммен на юге страны, в 30 километрах от столицы Осло.

Полиция эвакуировала сотни людей.

[Ронни Нордстад, эвакуированный местный житель]:
«Нам сказали уезжать. Мне пришлось взять несколько вещей. Потом я увидел пламя за домом. Прилетел вертолет и сбросил воду. Она попала и на меня. Было немного страшно, но хорошо».

Пожарные боролись с огнём в условиях сильного ветра. Пламя распространилось на ближайший лес. Район окутал густой чёрный дым.

[Финн Ройне, очевидец]:
«Пожар распространялся невероятно быстро. Затем мы увидели, как пламя сметает один ряд домов за другим. Потом я увидел дом моей дочери. Он сгорел, догорает прямо сейчас».

[Янес Ян Ахгар, очевидец]:
«Было много дыма. Мы быстро приехали сюда на случай, если сможем чем-то помочь. У меня друзья живут в этом районе. Огонь распространился быстро. Полиция и пожарная служба тоже прибыли очень быстро, и мы очень благодарны им за это».

При этом сообщений о погибших и пропавших без вести не поступало.

Где именно и почему произошло первичное возгорание, пока неизвестно.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...