В Непале в туннеле ГЭС нашли двоих выживших

В Непале из туннеля гидроэлектростанции на реке Тришули спасли двоих человек. Пострадавших вертолётом доставили в больницу..

В Непале из туннеля гидроэлектростанции на реке Тришули спасли двоих человек. Пострадавших вертолётом доставили в больницу в Катманду.

Спасение произошло спустя девять дней после того, как оползень изо льда, камней и грязи обрушился на долину, унеся жизни не менее 1250 человек и оставив без крова десятки тысяч. Ещё более 5000 человек числятся пропавшими без вести.

По оценкам властей Непала, в тоннелях, связанных с шестью гидроэнергетическими объектами вдоль реки, остаются заблокированными около 900 человек. Многие из них могут быть живы, поскольку, возможно, у них есть доступ к еде и воде.

А вот так выглядит сейчас город Тришули. Выжившие местные жители пытаются найти хоть что-то ценное на обломках своих домов.

Тем временем другие страны продолжают отправлять своих специалистов для помощи в поисках и идентификации жертв стихийного бедствия.

Так, Австралия отправила операторов дронов. Пропавшими без вести в Непале числятся 36 австралийцев.

Своих экспертов планирует отправить и Япония. Она также обещает помочь финансово через различные организации.

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