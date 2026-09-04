Беспилотное такси Tesla Cybercab вышло на дороги в Техасе

Беспилотный электромобиль Tesla Cybercab начал перевозить пассажиров в Остине в Техасе. Услугу можно заказать через приложение..

Беспилотный электромобиль Tesla Cybercab начал перевозить пассажиров в Остине в Техасе. Услугу можно заказать через приложение Robotaxi. Но поездки пока доступны только в ограниченной части города.

Причём сначала они будут демонстрационными. Потом станут платными, но цену в компании пока не озвучили.

В целом на дороги вышли 45 двухместных Cybercab без руля и педалей. До этого пассажиров перевозили только беспилотные электромобили Model Y. Со временем Tesla намерена сделать Cybercab основной машиной в своей службе роботакси.

Компания запустила этот сервис в июне прошлого года в Остине и постепенно расширила его на другие города. Сейчас он также доступен в Далласе, Хьюстоне, Майами, Орландо и Тампе.

В целом в Техасе у Tesla 420 беспилотных такси. У компании Waymo, лидера этого рынка в США, в штате зарегистрировано 988 автомобилей.

Между тем аналитики и инвесторы считают беспилотные автомобили ключом к будущему Tesla и центральной основой её рыночной капитализации в 1,4 триллиона долларов, что значительно выше, чем у любого другого автопроизводителя.

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