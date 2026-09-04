Овечая шерсть против таяния ледников: учёные провели эксперимент

Пока ледники продолжают таять, исследователи ищут способы их спасти. Так, необычный эксперимент провели в Швейцарских Альпах...
Дата загрузки: 2026-09-04
Пока ледники продолжают таять, исследователи ищут способы их спасти. Так, необычный эксперимент провели в Швейцарских Альпах. Для него сделали специальные покрытия из овечьей шерсти и закрыли ими два участка на леднике Цанфлёрон.
Как правило, для того чтобы замедлить таяние льда, некоторые участки укрывают синтетическим геотекстилем. Он эффективен, но может выделять микропластик в окружающую среду. Поэтому исследователи обратили внимание на овечью шерсть. Она безопасна для природы.
[Тимоте Штайнер, руководитель проекта]:
«Это местный недооценённый ресурс. В Швейцарии от 40 до 70 процентов овечьей шерсти выбрасывается, чему есть подтверждение. И это реальная проблема с отходами шерсти. Поэтому наша идея в том, чтобы использовать этот материал для создания средства защиты ледников».
Начало проекту положила инициатива студентов магистратуры из Лозаннского университета. В июне они закрепили на леднике два покрытия из шерсти разной толщины, а также геотекстиль. Измерения льда проводили каждые две недели до сентября.
[Тимоте Штайнер, руководитель проекта]:
«Мы очень довольны визуальными результатами. Таяние под покрытиями из шерсти шло медленно – так же, как и под геотекстилем, и даже немного медленней».
Наилучший результат был под более толстым покрытием из шерсти.
[Эллиот Гаффио, студент]:
«Замечательно, что мы можем работать над конкретным университетским проектом. У нас есть результат, который можно увидеть и даже потрогать. Сначала у нас было много сомнений. Мы не знали, будет ли эффект. Это был просто эксперимент. Но мы видим, что всё получилось, всё отлично выдержало проверку, и мы очень довольны».
Между тем исследователи объясняют, что овечья шерсть не сможет защитить все ледники. Ею можно было бы лишь заменить синтетическое покрытие, которое и так кладут в некоторых местах. Впрочем, будут ли использовать шерсть – пока открытый вопрос.
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