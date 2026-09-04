В ЮАР спасают волков, оставшихся после эксперимента времён апартеида

В этом приюте в ЮАР недалеко от Претории содержат около 60 волков и несколько их помесей..

В этом приюте в ЮАР недалеко от Претории содержат около 60 волков и несколько их помесей с собаками. Животных сюда передают владельцы, которые больше не могут за ними ухаживать.

Содержать такую стаю дорого.

[Ронни Остин, совладелец All Hearts Foundation]:

«Лишь некоторым мы иногда даём немного собачьего корма, гранул. Основной рацион – сырое мясо. В месяц мы расходуем от 4,5 до 6 тонн курятины, а красного мяса иногда получаем от двух до трёх коров в месяц».

Для ЮАР волки – чужеродный вид. Кроме того, эти животные были выращены людьми, а значит никогда не смогут жить в дикой природе.

В 70-х и 80-х годах прошлого века во времена апартеида власти ЮАР завозили волков, чтобы скрещивать их с немецкими овчарками. Планировали получить животных для полиции и армии.

После завершения военных программ такие метисы оказались никому не нужны. Часть попала к частным владельцам. Других передали в приюты.

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В приюте для животных стараются создать условия, максимально близкие к естественным. В вольерах есть бассейны, большие пространства для движения и места, где волки могут рыть норы. Мясо подвешивают на деревьях, чтобы животные могли его добывать.

[Лекси Остин, основательница All Hearts Foundation]:

«Мы делаем всё возможное, но в конце концов реальность такова: ничто никогда по-настоящему не сможет воспроизвести дикую природу».

В Южной Африке есть и другие специализированные приюты. Один из них находится на южном побережье страны и работает уже 25 лет. Его владельцы говорят, что за это время спасли более 500 волков и метисов.

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