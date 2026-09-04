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От говорящей духовки до ноутбука с четырьмя экранами: IFA в Берлине

От говорящей духовки до ноутбука с четырьмя экранами: IFA в Берлине

Bosch и Siemens представили на выставке IFA в Берлине бытовую технику с искусственным интеллектом. Siemens показала..

Дата загрузки: 2026-09-04

От говорящей духовки до ноутбука с четырьмя экранами: IFA в Берлине

Bosch и Siemens представили на выставке IFA в Берлине бытовую технику с искусственным интеллектом. Siemens показала духовку, которая понимает обычную речь и пошагово помогает готовить.

Компания также интегрировала голосовой сервис Alexa Plus с кофемашиной.

[Ульрике Песта, представительница Siemens]:
«Alexa Plus позволяет вести естественные разговоры и получать интеллектуальные ответы благодаря современным языковым моделям. Это означает, что с кофемашиной можно разговаривать как с другом или членом семьи».

Компания Bosch представила систему Cook-AI, которая помогает готовить блюда и координирует работу нескольких приборов. Она также показала сервис Eyes Plus для домашних и уличных камер. Он различает знакомых и незнакомых людей и сообщает о важной активности.

Но искусственный интеллект на выставке касается не только бытовой техники.

[Андреа Непори, независимый технологический аналитик]:

«Все говорят об искусственном интеллекте. Но люди сейчас скорее боятся его, чем испытывают воодушевление. Поэтому компании пытаются представить ИИ не как нечто, что нас заменит, а как спутника и помощника».

Acer показала Triple Screen Extender. Это складной модуль с тремя дополнительными Full HD-экранами для ноутбука.

Компания также представила проигрыватель Dot Loop. Он выполнен в винтажном стиле, может проигрывать виниловые пластинки, при этом оборудован Bluetooth и голосовым управлением.

[Николь Скотт, технологический аналитик]:
«Проигрыватель с USB, беспроводным подключением и винтажным дизайном гораздо более массовый и рассчитан на молодую аудиторию».

Ещё одна новинка Acer – ноутбук Vero 16. Его основные компоненты можно заменить или отремонтировать. Компания также использует переработанные материалы.

IFA будет работать до 8 сентября. Организаторы ожидают более 220 тысяч гостей из 140 стран. В выставке примут участие более 1900 брендов.

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