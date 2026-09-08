Роботы и цифровые питомцы: что показали на выставке IFA в Берлине

Роботов, цифровых питомцев и устройства с искусственным интеллектом представили на выставке потребительской электроники IFA в Берлине...
Дата загрузки: 2026-09-08
Роботов, цифровых питомцев и устройства с искусственным интеллектом представили на выставке потребительской электроники IFA в Берлине.
Роботов PrimeBot предлагают задействовать в играх с детьми, общении с пожилыми людьми и в семейных поездках. Для улицы предусмотрена версия на четырёх ногах, способная перевозить багаж.
[Юхан Ли, инженер по тестированию PrimeBot]:
«Мы стремимся принести каждого робота в ваши семьи в качестве вашего личного робота. И главная идея в том, что мы не приносим в семью какую-то холодную машину, а хотим, чтобы это были дружелюбные члены семьи».
Ещё одна компания представляет робота-питомца OlloBot SS1. Устройство распознаёт членов семьи и может реагировать на их эмоциональное состояние.
[Трой Кай, директор по брендингу OlloBot]:
«Если я сейчас грустный, подавленный, он поймёт, что у меня сегодня плохой день. Тогда он сам подойдёт ко мне и попытается меня утешить. Он может рассказать мне шутку, спеть песню или начать танцевать».
Отдельная категория устройств – роботы, самостоятельно выполняющие бытовые задачи. TR1 моет полы, работая автономно. Он также может искать потерянные вещи и помогать ухаживать за домашними животными.
ИИ применяют и в устройствах для контроля питания. Odyss N1 – носимый гаджет с камерой и датчиками движения, который распознаёт еду и автоматически фиксирует приёмы пищи.
[Хэшань Лю, технический директор Odyss]:
«Вы можете записывать всё, что едите, вручную или фотографировать и распознавать еду, но дело в том, что вы всегда забываете о каких-то небольших кусочках еды. Например, когда пьёте кофе или едите конфету. Но эти небольшие вещи на самом деле очень важны, они вносят большой вклад в ваш рацион».
ИИ добрался и до рабочих инструментов. Новое устройство Plaud One записывает и расшифровывает разговоры, а затем позволяет обратиться к ИИ за итогами встречи и списком задач.
В этом году организаторы ожидают на IFA более 220 тысяч посетителей из 140 стран. На выставке представлены более 1900 брендов.
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