Число погибших при взрыве на военной базе в боливийском городе Вьяча возросло до девяти. Взрыв прогремел..

Взрыв на военной базе в Боливии: погибших уже девять

Число погибших при взрыве на военной базе в боливийском городе Вьяча возросло до девяти. Взрыв прогремел в пятницу около половины третьего дня на территории, где хранились пиротехнические материалы.

[Рубен Флорес, отец погибшего военнослужащего]:

«К сожалению, сегодня я буду хоронить своего сына. Мой сын погиб в казармах».

Огонь и ударная волна разрушили часть казарм. В соседних домах выбило стёкла и повредило крыши. Одну из школ поблизости после происшествия закрыли.

Жители близлежащих домов рассказали о сильной ударной волне. Некоторые были вынуждены покинуть свои дома из-за опасений, что на территории всё ещё могут находиться взрывоопасные материалы.

Президент Боливии Родриго Пас Перейра заявил, что расследование продолжается. По предварительной версии, причиной могло стать неправильное обращение со взрывчатыми материалами.

Пока же власти распорядились переместить потенциально опасные материалы с военных объектов.

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[Родриго Пас Перейра, президент Боливии]:

«Это очень трудный момент, и поэтому, после разговора с высшим командованием, будет проведена проверка всех национальных правил обращения с подобными материалами. Мы убрали всё, что могло представлять хоть какую-то опасность, с места этого происшествия».

До 9 сентября в стране объявлен общенациональный траур.

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