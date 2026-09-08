Дональд Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка. Президент США написал об этом в посте на..

Дональд Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка. Президент США написал об этом в посте на Truth Social. По его словам, такую идею ему предложили другие люди, добавив, что новое название более престижное и красивое.

Трамп также опубликовал созданное с помощью искусственного интеллекта видео. На нём он танцует перед дорожным указателем, где слово Мексико зачёркнуто, а вместо него написано Америка.

Губернатор штата Мишель Лухан-Гришэм объявила, что название менять не будут. Она также обвинила Трампа в попытке отвлечь внимание от внутренних проблем и войны с Ираном.

Название Нью-Мексико появилось задолго до образования США. Испанцы использовали Нуэво-Мехико ещё в XVI веке. В 1850 году Конгресс США официально создал территорию Нью-Мексико.

Переименовать штат одним решением президента невозможно. Для изменения названия потребуется процедура на уровне самого штата.

Ранее Дональд Трамп изменил несколько других географических названий. Так, он добился официального переименования в США Мексиканского залива, сделав его Американским. А в августе он подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка.

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