Ограбление музея Ренуара во Франции: украдено два шедевра

Две картины Пьера-Огюста Ренуара похитили из музея во французском Кань-сюр-Мер. Преступники проникли на территорию через дыру..

Две картины Пьера-Огюста Ренуара похитили из музея во французском Кань-сюр-Мер. Преступники проникли на территорию через дыру в садовой ограде, а затем попали внутрь здания через окно первого этажа. Это случилось около шести часов утра 8 сентября.

Полиция прибыла через несколько минут после срабатывания сигнализации. Грабители попытались скрыться и бросили в саду ещё две картины, которые успели снять.

[Люк, житель Кань-сюр-Мер]:

«Меня разбудили полицейские без четверти семь. Это было странно. Я спросил: «Что происходит?»»

Люк живёт непосредственно рядом с музеем. По его словам, после кражи полиция обыскала участок возле его дома.

[Люк, житель Кань-сюр-Мер]:

«Здесь никого нет. Я живу наверху, а рядом живут пожилые люди. Так что да, к сожалению, грабители были одни».

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Похитители забрали картины «Мадам Колонна Романо» и «Девушка у колодца». Обе принадлежат парижскому музею Орсе и были переданы музею Ренуара во временное пользование. Ещё две работы – «Портрет мадам Стефан Пишон» и «Коко читает» – нашли брошенными в саду.

Музей находится в бывшем доме Ренуара. Художник провёл здесь свои последние годы жизни. В коллекции музея было 12 его картин, а также скульптуры, мебель и фотографии.

После ограбления музей закрыли, а прокуратура Марселя начала расследование по делу о краже, совершённой организованной группой.

Стоимость двух украденных картин оценивают примерно в 9 миллионов евро. При этом продать известные произведения искусства на открытом рынке практически невозможно, поскольку их легко идентифицировать.

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