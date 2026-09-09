Ограбление музея Ренуара во Франции: украдено два шедевра

Две картины Пьера-Огюста Ренуара похитили из музея во французском Кань-сюр-Мер. Преступники проникли на территорию через дыру..
Дата загрузки: 2026-09-10
Две картины Пьера-Огюста Ренуара похитили из музея во французском Кань-сюр-Мер. Преступники проникли на территорию через дыру в садовой ограде, а затем попали внутрь здания через окно первого этажа. Это случилось около шести часов утра 8 сентября.
Полиция прибыла через несколько минут после срабатывания сигнализации. Грабители попытались скрыться и бросили в саду ещё две картины, которые успели снять.
[Люк, житель Кань-сюр-Мер]:
«Меня разбудили полицейские без четверти семь. Это было странно. Я спросил: «Что происходит?»»
Люк живёт непосредственно рядом с музеем. По его словам, после кражи полиция обыскала участок возле его дома.
[Люк, житель Кань-сюр-Мер]:
«Здесь никого нет. Я живу наверху, а рядом живут пожилые люди. Так что да, к сожалению, грабители были одни».
Похитители забрали картины «Мадам Колонна Романо» и «Девушка у колодца». Обе принадлежат парижскому музею Орсе и были переданы музею Ренуара во временное пользование. Ещё две работы – «Портрет мадам Стефан Пишон» и «Коко читает» – нашли брошенными в саду.
Музей находится в бывшем доме Ренуара. Художник провёл здесь свои последние годы жизни. В коллекции музея было 12 его картин, а также скульптуры, мебель и фотографии.
После ограбления музей закрыли, а прокуратура Марселя начала расследование по делу о краже, совершённой организованной группой.
Стоимость двух украденных картин оценивают примерно в 9 миллионов евро. При этом продать известные произведения искусства на открытом рынке практически невозможно, поскольку их легко идентифицировать.
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