Это необычное существо – европейский протей. В Словении его также называют «детёнышем дракона». Двадцать две такие..

Как в Словении уже 10 лет наблюдают за «детёнышами драконов»

Это необычное существо – европейский протей. В Словении его также называют «детёнышем дракона». Двадцать две такие амфибии родились в пещере Постойнска-Яма в Словении десять лет назад. С тех пор за ними наблюдают учёные.

Всё началось в 2016 году, когда в выставочном аквариуме в пещере самка протея отложила 64 яйца. Из них вылупились 22 личинки. Выжили 20 амфибий.

[Нейц Пинчич, биолог]:

«Было очень интересно наблюдать за тем, как они растут. Мы видели, как постепенно меняется их поведение. Поначалу одни были игривыми, другие – не очень».

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Изначально протеев держали по раздельности, потом поселили вместе, и они стали взаимодействовать друг с другом.

Протеев регулярно измеряют и взвешивают. Также у них берут образцы ДНК. Так учёные документируют, как амфибии растут, развиваются и достигают зрелости. Причём в этом процессе произошёл интересный случай. Протей по имени Виктор потерял ногу в драке с другим самцом. После этого конечность отросла заново.

[Нейц Пинчич, биолог]:

«Нога регенерировала года полтора, и мы за этим наблюдали. Это было очень любопытно. Я уверен, что подобные процессы мало где удавалось отслеживать так подробно».

Европейские протеи входят в число самых необычных обитателей подземного мира Европы. Они живут в водах Динарского карста, охватывающего территории Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, а также других стран региона.

Протеи почти слепы: глаза у них недоразвиты, зато другие органы чувств помогают ориентироваться в полной темноте. Так что эти существа находят добычу, даже её не видя.

Загадочные протеи давно стали популярной достопримечательностью в пещере Постойнска-Яма. Сюда каждый год приезжают тысячи туристов со всего мира, чтобы прокатиться на знаменитом подземном поезде, прогуляться среди гигантских сталагмитов и сталактитов и увидеть необычных амфибий.

Ну а уникальный научный эксперимент продолжается. Исследователи и дальше будут изучать протеев, для которых, кстати, всё ещё только начинается. Они живут почти до 70 лет, а иногда – более 100.

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