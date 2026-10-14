Динозавр, которого когда-то принимали за молодую особь тираннозавра, уйдёт с молотка в Нью-Йорке. Скелет принадлежит нанотираннусу...

Раньше его считали тираннозавром: скелет нанотираннуса выставят на торги в Нью-Йорке

Динозавр, которого когда-то принимали за молодую особь тираннозавра, уйдёт с молотка в Нью-Йорке. Скелет принадлежит нанотираннусу. Он жил примерно 67 миллионов лет назад. Окаменелость получила имя Джоди. За неё рассчитывают выручить от шести до девяти миллионов долларов.

[Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Нанотираннусы жили в одну эпоху с тираннозаврами, но занимали разные экологические ниши. Представьте себе, скажем, льва и гепарда: нанотираннус был более быстрым и ловким».

Окаменелые кости нанотираннуса нашли в 2019 году в штате Монтана. Изначально исследователи решили, что они принадлежат молодому тираннозавру. Поэтому в 2023 году скелет демонстрировали на лондонской ярмарке Frieze Masters под именем Чомпер как молодую особь тираннозавра. Однако после исследований 2025 года найденного динозавра относят к отдельному роду.

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По сравнению с тираннозавром у нанотираннуса более длинные передние конечности, более крупные когти на них и более стройные, длинные ноги.

Джоди – это взрослая особь длиной почти шесть метров и высотой около двух. Скелет сохранился на 70%, а череп – на 90.

Помимо Джоди, найдены ещё два скелета нанотираннусов. Первый, известный как Джейн, сохранился на 50%. Второй – Кровавая Мэри – на 80%.

[Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Таким образом, Джоди – это второй по степени сохранности скелет нанотираннуса после Кровавой Мэри, которая хранится в Музее естественных наук Северной Каролины. Учитывая, что всего известно только о трёх таких находках, этот экземпляр очень важен. Он не только красивый, но и представляет огромную научную ценность».

Скелет Джоди установлен на специально изготовленной опоре. Недостающие фрагменты восстановлены с помощью 3D-печати и скульптурной лепки.

Аукцион в Нью-Йорке пройдёт 27 октября.

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