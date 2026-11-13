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Сервисы Microsoft дали сбой в США и Азии

Сервисы Microsoft дали сбой в США и Азии

Массовый сбой нарушил работу Outlook, Teams и других сервисов Microsoft. Перебои начались 12 ноября и продолжались..

Дата загрузки: 2026-11-14

Сервисы Microsoft дали сбой в США и Азии

Массовый сбой нарушил работу Outlook, Teams и других сервисов Microsoft. Перебои начались 12 ноября и продолжались около десяти часов. С ними столкнулись пользователи в США, а затем и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На пике сайт Downdetector зафиксировал в США более 130 тысяч сообщений о проблемах с Outlook. Пользователи не могли отправлять и получать письма, а у некоторых не загружались почтовые ящики.

Microsoft сообщила, что часть серверов неожиданно стала недоступна. Компания приостановила развёртывание обновлений, начала перенаправлять трафик и перезапускать оборудование. Позднее она заявила о частичном восстановлении сервисов, однако устранение неполадок шло медленнее, чем ожидалось.

Сбой также затронул инструменты подключения к Microsoft 365 у OpenAI и Anthropic. OpenAI предупредила, что создание новых подключений может не работать, а связанные с ними инструменты могут выдавать ошибки. Anthropic сообщила о проблеме у внешнего поставщика услуг.

Последствия вышли за пределы офисной переписки. Сбой затронул и государственные учреждения. О проблемах сообщила Палата представителей США. В Австралии перебои нарушили работу федеральной полиции и разведывательной службы.

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