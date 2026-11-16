Стартовал саммит АСЕАН: обсуждают торговлю и безопасность региона

Лидеры стран Юго-Восточной Азии собрались в Маниле, чтобы согласовать ответ на рост цен на энергоносители и..

Лидеры стран Юго-Восточной Азии собрались в Маниле, чтобы согласовать ответ на рост цен на энергоносители и угрозы региональной безопасности. Встречи 49-го саммита АСЕАН и переговоры с партнёрами проходят с 15 по 17 ноября. В этом году председательствуют Филиппины.

На открытии президент страны Фердинанд Маркос – младший объяснил, почему участники решили провести встречу, несмотря на кризис.

[Фердинанд Маркос, президент Филиппин]:

«События на Ближнем Востоке поставили под угрозу граждан стран АСЕАН, нарушили транспортное сообщение, поставки энергоносителей и продовольствия. Мы обсуждали, не отложить ли нашу встречу, пока мы решаем неотложные задачи у себя дома. Но в ходе консультаций мы пришли к ясному согласию: именно сейчас АСЕАН необходимо объединиться, чтобы выработать решительный ответ».

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На повестке дня также конфликт в Мьянме, споры вокруг Южно-Китайского моря и загрязнение окружающей среды, затрагивающее соседние страны. Помимо переговоров внутри альянса, запланированы встречи с представителями США, Китая и Японии.

Кроме того, на встрече страны АСЕАН и Китай предварительно согласовали около 80% пунктов проекта кодекса поведения в Южно-Китайском море. По словам главы МИД Филиппин, переговоры вышли на заключительный этап. Документ должен стать основой для практического сотрудничества на море.

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