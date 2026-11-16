Эстония закроет все погранпереходы с Россией

Эстония закроет все пограничные переходы с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел..

Эстония закроет все пограничные переходы с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна. Срок действия ограничений он не уточнил.

Поводом стала попытка поджога предприятия Threod Systems, которое производит беспилотники. Эстонские власти сообщили о задержании восьмерых подозреваемых. По утверждению Таллина, операцию заказала российская военная разведка.

Цахкна написал в соцсети X, что закрытие переходов должно снизить угрозы безопасности и затруднить обход санкций.

В Москве официальный представитель МИД Мария Захарова назвала планы Таллина очередным проявлением русофобии. Как сообщает Reuters, Россия и ранее отвергала обвинения европейских властей в причастности к диверсиям.

Сейчас между двумя странами работают три погранперехода: Нарва, Лухамаа и Койдула. Объявленное закрытие затронет все три.

Это касается как пешеходов, так и автомобильного транспорта. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил, что у находящихся в России эстонских граждан, в том числе водителей грузовиков, будет две недели на возвращение через действующие пункты пропуска. По его словам, правительство ещё обсудит, будет ли закрытие временным или бессрочным.

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