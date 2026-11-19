Череда смертоносных несчастных случаев во время полётов на дельтапланах и парапланах в Рио-де-Жанейро привела к тому,..
Дата загрузки: 2026-11-19
Череда смертоносных несчастных случаев во время полётов на дельтапланах и парапланах в Рио-де-Жанейро привела к тому, что здесь вводят дополнительные меры безопасности.
[Фабио Контрейрас, начальник пожарной службы]:
«За последние четыре года мы наблюдаем значительный рост числа инцидентов с участием таких летательных аппаратов».
[Бруно Менескал, президент клуба свободных полётов]:
«Мы и так придерживались очень строгих стандартов в своей работе – действительно строгих, – но теперь будут приняты дополнительные меры».
Последняя такая трагедия произошла около двух недель назад. Погибли 45-летний инструктор по дельтапланеризму и 26-летний аргентинский турист. Всего в этом году в Рио в результате несчастных случаев, связанных со свободными полётами, погибли пять человек – двое туристов и их инструкторы.
Клуб свободных полётов «Сан-Конраду» занимается подготовкой пилотов и организацией туристических полётов. Его глава отметил, что объяснить череду этих трагедий сложно.
Он также выступил в защиту ознакомительных полётов, подчеркнув, что именно так новички приходят в этот спорт.
[Бруно Менескал, президент клуба свободных полётов]:
«Ежегодно мы проводим тысячи тренировочных полётов, поэтому случившееся стало для нас полной неожиданностью. Ранее серьёзный инцидент произошёл здесь в 2012 году. Люди мечтали летать с самого начала своего существования на Земле – вспомните хотя бы Икара; многие разделяют эту мечту. Мы предлагаем и проводим ознакомительные полеты. Как ещё человек может познакомиться с этим видом спорта, если не через такой пробный полёт с инструктором?»
[Александре Перейра, инструктор по парапланеризму]:
«Для всех нас это мечта. Мы приехали из мест, где свободные полёты казались чем-то недостижимым. Но, слава Богу — и благодаря тому, как тепло нас здесь встретили, — нам удалось достичь высочайшего уровня в этом виде спорта».
По данным пожарной службы Рио-де-Жанейро, в целом происшествий с участием таких летательных аппаратов в 2023 году было 39, в 2024-ом – 44, а в 2025-ом превысило 55. В этом году часто шли дожди, из-за чего полётов было меньше, и несчастных случаев, соответственно – тоже.
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