Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин впервые встретились втроём. Переговоры прошли на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. На открытии встречи Трамп предложил обсудить, как сократить ядерные арсеналы и снизить риск применения ядерного оружия.

В феврале истёк срок действия договора, который ограничивал число развёрнутых ядерных боеголовок США и России. Вашингтон хочет, чтобы в новом соглашении участвовал и Китай. Пекин считает, что первыми свои арсеналы должны сокращать США и Россия, поскольку у них гораздо больше ядерного оружия.

Трамп также намеревался поднять вопрос о прекращении боевых действий в Иране и об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, украинский вопрос стал одной из главных тем отдельной беседы Трампа и Путина перед трёхсторонней встречей.

На отдельной встрече с Си Цзиньпином Трамп говорил о поставках нефти через Ормузский пролив. Боевые действия поставили этот маршрут под угрозу. Трамп также заявил, что будет добиваться увеличения объёма американской сельхозпродукции, которую Китай закупает у США.

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