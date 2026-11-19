На этих уникальных кадрах около 20 представителей изолированного народа ава просят еды. Как сообщает организация Survival..

На этих уникальных кадрах около 20 представителей изолированного народа ава просят еды. Как сообщает организация Survival International, они вышли к посту охранников территории коренных народов. Встреча произошла 16 ноября в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии.

Ава живут в бразильской Амазонии. Они охотятся, ловят рыбу и собирают в лесу мёд и ягоды. Одни группы поддерживают связь с внешним миром, другие избегают встреч с посторонними.

В этот раз ава попросили ямса – съедобных клубней. В организации считают, что добывать пищу им стало труднее: лесорубы и скотоводы сокращают площадь леса, где ава собирают пищу, а браконьеры охотятся там же, где они добывают дичь.

[Сара Шенкер, представительница Survival International]:

«Но мы точно знаем, что эта территория десятилетиями страдает от опустошительных вторжений. Если посмотреть на неё в Google Earth, вы увидите зелёный остров, окружённый вырубками. И теперь даже на этом зелёном острове, на территории коренных народов Арарибоя, из-за вторжений и захвата земель тоже уничтожают значительную часть леса».

Настолько близкого контакта в этой местности не было несколько десятилетий. При этом встречи опасны прежде всего для самих ава. Эти люди никогда не сталкивались с распространёнными инфекциями. Даже грипп может протекать у них тяжело.

Бразильское ведомство по делам коренных народов задействовало план на случай контакта, чтобы снизить риск заражения.

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