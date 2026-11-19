На этих уникальных кадрах около 20 представителей изолированного народа ава просят еды. Как сообщает организация Survival..
Дата загрузки: 2026-11-19
На этих уникальных кадрах около 20 представителей изолированного народа ава просят еды. Как сообщает организация Survival International, они вышли к посту охранников территории коренных народов. Встреча произошла 16 ноября в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии.
Ава живут в бразильской Амазонии. Они охотятся, ловят рыбу и собирают в лесу мёд и ягоды. Одни группы поддерживают связь с внешним миром, другие избегают встреч с посторонними.
В этот раз ава попросили ямса – съедобных клубней. В организации считают, что добывать пищу им стало труднее: лесорубы и скотоводы сокращают площадь леса, где ава собирают пищу, а браконьеры охотятся там же, где они добывают дичь.
[Сара Шенкер, представительница Survival International]:
«Но мы точно знаем, что эта территория десятилетиями страдает от опустошительных вторжений. Если посмотреть на неё в Google Earth, вы увидите зелёный остров, окружённый вырубками. И теперь даже на этом зелёном острове, на территории коренных народов Арарибоя, из-за вторжений и захвата земель тоже уничтожают значительную часть леса».
Настолько близкого контакта в этой местности не было несколько десятилетий. При этом встречи опасны прежде всего для самих ава. Эти люди никогда не сталкивались с распространёнными инфекциями. Даже грипп может протекать у них тяжело.
Бразильское ведомство по делам коренных народов задействовало план на случай контакта, чтобы снизить риск заражения.
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