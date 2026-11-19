В древнем городе Старая Донгола на севере Судана обнаружили фрагменты Великой церкви Иисуса. В том числе..

В древнем городе Старая Донгола на севере Судана обнаружили фрагменты Великой церкви Иисуса. В том числе лестницу и первоначальный пол собора. Сделала это польско-суданская археологическая миссия.

Старая Донгола была столицей средневекового христианского царства Макурия, которое процветало в период с VI по XIV век.

[Артур Облуски, руководитель археологической миссии]:

«Место, где мы сейчас фиксируем находки, — это царский дворец правителя Донголы, царя Макурии. А позади нас — раскопки собора Донголы, крупнейшей и важнейшей церкви во всей средневековой Нубии. Общая площадь памятника Донгола – 200 гектаров, но мы находимся в той его части, которая называется «царским городом». Его площадь — около 3,5 гектара; он был окружён мощной стеной высотой десять метров и толщиной пять».

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Великую церковь Иисуса впервые обнаружили здесь в 2021 году. Однако война, разгоревшаяся в апреле 2023-го между армией Судана и военизированными Силами быстрого реагирования, вынудила миссию приостановить работу. В 2025-м раскопки возобновили.

[Абдельхай Абдель-Сави, глава Департамента древностей]:

«Была расчищена лестница церкви; раскопки продолжались до тех пор, пока мы не достигли первоначального уровня пола на глубине примерно 6 метров».

Судан обладает богатым археологическим наследием, связанным с древними нубийскими царствами. Здесь сохранились остатки храмов, пирамид, церквей и других исторических сооружений.

[Абдельрахман Ибрахим Саид, глава высшего совета по туризму Северной провинции]:

«Из-за войны туристы перестали приезжать. На уровне провинции мы работаем над тем, чтобы сделать Старую Донголу привлекательной для туристов. У нас есть план; сейчас мы будем обсуждать дальнейшие шаги с нашими коллегами из польско-суданской миссии. Планируется подготовка инфраструктуры: создание необходимых объектов, зон отдыха и тому подобного».

По данным суданских чиновников, ключевые памятники культурного наследия Судана сильно пострадали во время войны. Также около 4000 предметов старины числятся пропавшими.

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