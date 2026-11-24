Это кладбище в Монгбвалу на востоке ДР Конго переполнено. [Мамбо Шарль, управляющий кладбищем
Дата загрузки: 2026-11-24
Это кладбище в Монгбвалу на востоке ДР Конго переполнено.
[Мамбо Шарль, управляющий кладбищем]:
«Здесь больше нет мест. Умерло много людей. Я никогда прежде не видел, чтобы люди умирали так, как в тот период».
В этом году сотрудники кладбища столкнулись с ростом числа захоронений – в провинции Итури началась вспышка лихорадки Эбола.
[Мамбо Шарль, управляющий кладбищем]:
«Если посмотреть на все эти могилы — отсюда и до самого конца, — то это захоронения людей, которые скончались в марте, во время вспышки Эболы».
Некоторые кладбища разрослись настолько, что теперь вплотную подступили к жилым домам.
[Жанин Нгаве, местная жительница]:
«Все эти люди, похороненные здесь, стали жертвами вируса Эбола. Болезнь унесла много жизней, и теперь могилы подходят прямо к порогу моего дома».
По данным органов здравоохранения, вспышка Эболы началась именно здесь, в Монгбвалу. При этом, по данным информагентства «Рейтер», количество захоронений в этом и других регионах, затронутых эпидемией, не отражено в официальной статистике.
Анализ спутниковых снимков трёх кладбищ в Бунии и одного в Монгбвалу показал, что число жертв эпидемии было существенно занижено – особенно в первые месяцы вспышки.
О многих смертях в официальные органы просто не сообщают.
А о вспышке Эболы объявили лишь тогда, когда смертность уже резко возросла.
В начале мая врачи местной больницы столкнулись с аномально высоким числом смертей. Лишь спустя пару недель пришли первые результаты анализов, подтвердившие наличие редкого штамма Эболы.
По официальным данным, с момента объявления о вспышке Эбола унесла жизни более 5500 человек по всей стране. При этом люди продолжают умирать вне больниц, из-за чего крайне сложно вести точный учёт погибших и отслеживать контакты заболевших.
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