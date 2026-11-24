Это кладбище в Монгбвалу на востоке ДР Конго переполнено. [Мамбо Шарль, управляющий кладбищем

Умерших от Эболы в ДР Конго может быть значительно больше

Это кладбище в Монгбвалу на востоке ДР Конго переполнено.

[Мамбо Шарль, управляющий кладбищем]:

«Здесь больше нет мест. Умерло много людей. Я никогда прежде не видел, чтобы люди умирали так, как в тот период».

В этом году сотрудники кладбища столкнулись с ростом числа захоронений – в провинции Итури началась вспышка лихорадки Эбола.

[Мамбо Шарль, управляющий кладбищем]:

«Если посмотреть на все эти могилы — отсюда и до самого конца, — то это захоронения людей, которые скончались в марте, во время вспышки Эболы».

Некоторые кладбища разрослись настолько, что теперь вплотную подступили к жилым домам.

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[Жанин Нгаве, местная жительница]:

«Все эти люди, похороненные здесь, стали жертвами вируса Эбола. Болезнь унесла много жизней, и теперь могилы подходят прямо к порогу моего дома».

По данным органов здравоохранения, вспышка Эболы началась именно здесь, в Монгбвалу. При этом, по данным информагентства «Рейтер», количество захоронений в этом и других регионах, затронутых эпидемией, не отражено в официальной статистике.

Анализ спутниковых снимков трёх кладбищ в Бунии и одного в Монгбвалу показал, что число жертв эпидемии было существенно занижено – особенно в первые месяцы вспышки.

О многих смертях в официальные органы просто не сообщают.

А о вспышке Эболы объявили лишь тогда, когда смертность уже резко возросла.

В начале мая врачи местной больницы столкнулись с аномально высоким числом смертей. Лишь спустя пару недель пришли первые результаты анализов, подтвердившие наличие редкого штамма Эболы.

По официальным данным, с момента объявления о вспышке Эбола унесла жизни более 5500 человек по всей стране. При этом люди продолжают умирать вне больниц, из-за чего крайне сложно вести точный учёт погибших и отслеживать контакты заболевших.

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