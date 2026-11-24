Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за решение заменить все 548 смертных приговоров в штате пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. Трамп выступил в Министерстве юстиции США в Вашингтоне.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы собрались, чтобы выступить против этого безобразия и обнять семьи жертв, которых так жестоко предали некомпетентные власти и наша политическая система».

На встрече с Трампом в Минюсте США выступили родственники жертв убийств. Среди них Сэнди Френд. В 1996 году её восьмилетнего сына похитил и убил 43-летний житель Калифорнии. За это преступление суд приговорил его к смертной казни. Теперь губернатор штата намерен заменить этот приговор пожизненным заключением.

[Сэнди Френд, мать Майкла Лайонса]:

«Вам никогда не понять, какую невообразимую боль вы причиняете этим семьям. Посмотрите мне в глаза, губернатор Ньюсом. Скажите мне, что жизнь Майкла ничего не значит».

Ньюсом объявил о своём решении 5 ноября. Он считает смертную казнь несовместимой с ценностями Калифорнии.

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[Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии]:

«Семьям, которые сегодня стоят рядом с президентом: ваше горе – реально. Именно поэтому каждый человек – каждый, кто находился в калифорнийском блоке для смертников, – умрёт в тюрьме. Никто из них не выйдет на свободу».

Для замены большинства приговоров нужно одобрение Верховного суда Калифорнии. Последнюю казнь в штате провели в 2006 году. В 2012 и 2016 годах избиратели Калифорнии отклонили предложения отменить смертную казнь. В 2019 году Ньюсом ввёл мораторий на исполнение смертных приговоров.

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