Новое исследование: пчелиные матки гудят и крякают

Оказывается, пчелиные матки умеют не только жужжать, но ещё издавать звуки, напоминающие гудение и кряканье. К..

Оказывается, пчелиные матки умеют не только жужжать, но ещё издавать звуки, напоминающие гудение и кряканье.

К такому выводу пришли учёные из Университета Ноттингем Трент в Великобритании. Они говорят, что с помощью таких сигналов матки дают понять рабочим пчёлам, что прошли процесс созревания, и их можно выпустить из ячейки сот. Также они показывают, что нуждаются в защите от соперниц.

Ранее считалось, что матки напрямую общаются друг с другом. Королева гудит, а её соперницы отвечают кряканьем.

[Мартин Бенксик, исследователь]:

«У пчёл нет барабанных перепонок. Они более-менее глухие. Мы считаем, что они очень чувствительны к вибрациям в улье».

Именно поэтому команда исследователей использовала высокоточные акселерометры, которые улавливают вибрации. 25 таких приборов установили в ульях по всей стране.

В итоге учёные выяснили, что матки передают сигналы рабочим пчёлам о том, что готовы занять место королевы, как только предыдущая королева покинет улей с частью пчёл. Этот процесс называется роением: часть насекомых улетает, чтобы жить отдельной колонией.

[Мартин Бенксик, исследователь]:

«Есть предположение, что отсутствие гудения означает, что королева покинула улей, и что рабочие пчёлы могут освободить ещё одну матку. И так продолжается до тех пор, пока не прекращается кряканье. Это означает, что запас маток исчерпан, и что рабочим пчёлам, чтобы выжить, нужно сохранить последнюю королеву».

Это исследование поможет учёным лучше предсказывать роение. Ранее этот процесс предугадать было невозможно.

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