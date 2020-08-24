Учёные смогли заглянуть внутрь трёх мумий животных

Эту мумифицированную птицу смогли «развернуть» в цифровом формате. С помощью 3D-сканеров британским исследователям удалось получить компьютерное изображение скелета в хорошем разрешении.

В целом учёные изучили трёх мумифицированных животных Древнего Египта: змею, птицу и кошку. Их одолжили у Египетского центра Университета в Суонси. Артефактам более 2000 лет.

Для просвечивания использовали устройство для рентгенографической микротомографии.

По словам профессора Ричарда Джонстона, который возглавляет исследование, этот метод помогает получить разрешения в 100 раз чётче, чем при обычной медицинской компьютерной томографии. По ним они создали 3D-модели, а потом поместили их в виртуальную реальность, чтобы лучше проанализировать.

[Ричард Джонстон, руководитель исследования]:

«Мы впервые смогли заглянуть внутрь мумий животных в трёхмерном пространстве. И это очень полезно для того, чтобы понять, что это за вид, каков возраст животного и как оно умерло. То есть можно изучить его историю: как оно жило и как умерло».

В результате анализа выяснили, что кошка на деле оказалась котёнком, которому во время смерти было не более пяти месяцев. Измерение костей птицы позволило предположить, что это пустельга. Змея, скорее всего, – это египетская кобра. На изображениях учёные заметили повреждение её почек. Это может означать, что её лишали воды.

Учёные говорят, что древние египтяне часто хоронили с усопшими мумифицированных кошек, ибисов, ястребов, змей, крокодилов и собак. Считалось, что они должны были обеспечивать хозяина едой в загробном мире. Также это было подношением божествам.

[Ричард Джонстон, руководитель исследования]:

«Предполагается, что в то время в Древнем Египте было создано около 70 миллионов мумий животных. Благодаря этой технологии мы изучили только три».

Учёные надеются, что благодаря этому методу в будущем они смогут раскрыть ещё больше загадок.

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