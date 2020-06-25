В Великобритании начинают испытания на людях новой вакцины

[Кэти, доброволец]:

«Сначала я не знала, как вообще могу помочь. Но в итоге пришла к этому. Я понимаю, что жизнь не вернётся в прежнее русло, пока не появится вакцина. Поэтому тоже хочу быть частью процесса».

Первому добровольцу вводят испытательную вакцину от COVID-19. Препарат разработали в Имперском колледже Лондона.

В ближайшие недели препарат протестируют примерно на трёх сотнях добровольцев. До этого учёные проверяли вакцину на животных. Результаты оказались очень хорошими.

[Катрина Поллок, руководитель программы клинических испытаний]:

«Я бы не начала участвовать в этих испытаниях, если бы не было свидетельств того, что препарат вызовет хороший иммунный ответ у участников. Но впереди предстоит ещё много работы для проверки вакцины».

В октябре этого года начнётся вторая фаза испытаний. В ней примут участие уже 6000 добровольцев.

При этом вакцина не совсем обычная. Она представляет собой фрагмент РНК вируса, который управляет производством шиповидного белка, то есть его оболочки. Именно он помогает коронавирусу проникать в клетки. В традиционных же вакцинах используют ослабленный или изменённый вирус.

Учёные сделали так, чтобы эта часть генома вируса после попадания в клетку начинала копировать саму себя. Молекулы шиповидного белка попадают во внешнюю среду, раздражая иммунную систему. В итоге организм начинает вырабатывать очень много антител.

Исследователи говорят, что их методика позволит создать очень много вакцины.

[Робин Шатток, главный исследователь проекта]:

«Это означает, что мы можем сделать из литра два миллиона доз. Представьте литровую бутылку лимонада. В ней будет находиться два миллиона доз».

При этом клинические испытания другой потенциальной вакцины, разработанной Оксфордским университетом, уже проходят в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

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