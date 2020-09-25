«Аппетитная маска»: японец сделал средство защиты в виде блюда из лапши

Чем больше запотевают очки японского художника Такахиро Сибаты из Иокогамы, тем горячее кажется рамэн на его..

Чем больше запотевают очки японского художника Такахиро Сибаты из Иокогамы, тем горячее кажется рамэн на его маске. Именно такого эффекта и хотел достичь мастер, создавая необычное творение. Рамэн – популярное японское блюдо с пшеничной лапшой в горячем бульоне.

Изначально художник долго пытался сделать маску, с которой не запотевали бы очки. Когда усилия не увенчались успехом, он решил просто создать средство защиты в виде произведения искусства.

[Такахиро Сибата, художник]:

«Когда весь мир в некоторой степени подавлен из-за пандемии коронавируса, мне захотелось что-нибудь сделать, чтобы немного подбодрить людей».

Маска сделана из фетра и хлопка, а «вкусное украшение» – из глины. На импровизированной тарелке уместились лапша, свинина, зелёный лук, спаржа и камабоко. Всё выглядит аппетитно.

Такахиро в такой маске часто выходит погулять по городу, надеясь вызвать улыбку у людей. Но продавать это творение пока не собирается.

[Такахиро Сибата, художник]:

«Внутри лежит вата, и маска весит примерно как мягкая игрушка. Поэтому носить её неудобно. Из-за ваты воздух плохо проникает, и дышать трудно».

Блюдо рамэн пришло в Японию из Китая, где оно называется ламянь. Японцы иначе готовят лапшу, поэтому блюдо немного отличается. В Японии его подают в специальных заведениях, а также – в обычных кафе и ресторанах. В последние годы рамэн продают даже в автоматах, подобных кофейным. Это блюдо есть и в корейской кухне.

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