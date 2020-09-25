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«Аппетитная маска»: японец сделал средство защиты в виде блюда из лапши

«Аппетитная маска»: японец сделал средство защиты в виде блюда из лапши

Чем больше запотевают очки японского художника Такахиро Сибаты из Иокогамы, тем горячее кажется рамэн на его..

Дата загрузки: 2020-09-25

Чем больше запотевают очки японского художника Такахиро Сибаты из Иокогамы, тем горячее кажется рамэн на его маске. Именно такого эффекта и хотел достичь мастер, создавая необычное творение. Рамэн – популярное японское блюдо с пшеничной лапшой в горячем бульоне.

Изначально художник долго пытался сделать маску, с которой не запотевали бы очки. Когда усилия не увенчались успехом, он решил просто создать средство защиты в виде произведения искусства.

[Такахиро Сибата, художник]:
«Когда весь мир в некоторой степени подавлен из-за пандемии коронавируса, мне захотелось что-нибудь сделать, чтобы немного подбодрить людей».

Маска сделана из фетра и хлопка, а «вкусное украшение» – из глины. На импровизированной тарелке уместились лапша, свинина, зелёный лук, спаржа и камабоко. Всё выглядит аппетитно.

Такахиро в такой маске часто выходит погулять по городу, надеясь вызвать улыбку у людей. Но продавать это творение пока не собирается.

[Такахиро Сибата, художник]:
«Внутри лежит вата, и маска весит примерно как мягкая игрушка. Поэтому носить её неудобно. Из-за ваты воздух плохо проникает, и дышать трудно».

Блюдо рамэн пришло в Японию из Китая, где оно называется ламянь. Японцы иначе готовят лапшу, поэтому блюдо немного отличается. В Японии его подают в специальных заведениях, а также – в обычных кафе и ресторанах. В последние годы рамэн продают даже в автоматах, подобных кофейным. Это блюдо есть и в корейской кухне.
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