«Аппетитная маска»: японец сделал средство защиты в виде блюда из лапши
Чем больше запотевают очки японского художника Такахиро Сибаты из Иокогамы, тем горячее кажется рамэн на его..
Дата загрузки: 2020-09-25
Чем больше запотевают очки японского художника Такахиро Сибаты из Иокогамы, тем горячее кажется рамэн на его маске. Именно такого эффекта и хотел достичь мастер, создавая необычное творение. Рамэн – популярное японское блюдо с пшеничной лапшой в горячем бульоне.
Изначально художник долго пытался сделать маску, с которой не запотевали бы очки. Когда усилия не увенчались успехом, он решил просто создать средство защиты в виде произведения искусства.
[Такахиро Сибата, художник]:
«Когда весь мир в некоторой степени подавлен из-за пандемии коронавируса, мне захотелось что-нибудь сделать, чтобы немного подбодрить людей».
Маска сделана из фетра и хлопка, а «вкусное украшение» – из глины. На импровизированной тарелке уместились лапша, свинина, зелёный лук, спаржа и камабоко. Всё выглядит аппетитно.
Такахиро в такой маске часто выходит погулять по городу, надеясь вызвать улыбку у людей. Но продавать это творение пока не собирается.
[Такахиро Сибата, художник]:
«Внутри лежит вата, и маска весит примерно как мягкая игрушка. Поэтому носить её неудобно. Из-за ваты воздух плохо проникает, и дышать трудно».
Блюдо рамэн пришло в Японию из Китая, где оно называется ламянь. Японцы иначе готовят лапшу, поэтому блюдо немного отличается. В Японии его подают в специальных заведениях, а также – в обычных кафе и ресторанах. В последние годы рамэн продают даже в автоматах, подобных кофейным. Это блюдо есть и в корейской кухне.
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