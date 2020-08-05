Учёные впервые нашли раковую опухоль на костях динозавра

[Сепер Эхтиари, учёный-ортопед]:

«Это первый случай, когда на останках динозавра нашли остеосаркому или какую-либо другую злокачественную опухоль».

На останках динозавра впервые обнаружили раковую опухоль. Исследование провели учёные канадского университета Макмастерa и Королевского музея Онтарио. Они нашли остеосаркому на малоберцовой кости центрозавра, который жил 76 миллионов лет назад.

Останки центрозавра нашли 30 лет назад в Канаде. Сначала специалисты думали, что нарост на кости – следствие зажившего перелома. Однако позже усомнились в диагнозе. Учёные сделали компьютерную томографию, анализ на клеточном уровне и провели другие исследования.

[Сепер Эхтиари, учёный-ортопед]:

«Они взяли образец малоберцовой кости человека с диагнозом остеосаркома и сравнили с костью рептилии. Это тоже подтвердило, что впервые найдена раковая опухоль на останках динозавра».

Центрозавры были травоядными рептилиями размером с корову. Они жили в меловой период на территории современной Северной Америки. Эти динозавры сбивались в стада до нескольких тысяч особей.

Возможно, поэтому центрозавр с остеосаркомой так и не стал добычей хищников. Умер он тоже не от рака. Учёные считают, что центрозавр утонул во время наводнения вместе с другими членами стада.

Исследователи надеются, что открытие поможет лучше изучить онкологические заболевания.

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