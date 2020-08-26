Исследование немецких учёных: у большинства заражённых COVID-19 есть симптомы

[Клаудия Сантос-Хэвенер, глава проекта]:

«Мы спросили людей, проявлялся ли у них с 1 февраля хотя бы один из восьми симптомов: жар выше 38 градусов, затруднённость дыхания, лёгочная инфекция, застой крови, кашель, боль при дыхании, боль в горле или потеря вкуса и обоняния. Преобладающее большинство, то есть 85,5% людей, сказали, что, по крайней мере, один симптом у них проявлялся».

Исследование, проведённое немецким Институтом имени Роберта Коха показало, что у большинства людей, инфицированных COVID-19, проявляется, по меньшей мере, один симптом или больше.

Исследование проводили в городе Бад-Файльнбах, где в начале пандемии было особенно много заболевших. Опросы вели с конца июля до начала августа. В них приняло участие более 2100 взрослых.

Руководитель исследования отметила, что результаты, хоть и не удивительные, но помогают сделать важные выводы.

[Клаудия Сантос-Хэвенер, глава проекта]:

«Это конечно не большой сюрприз, но мы хотим, чтобы все помнили о том, что симптомы проявляются у многих людей. И это подтверждает теорию о том, что тестирование в зависимости от проявления симптомов имеет смысл».

Также исследователи говорят, что в последнее время среди заболевших много молодых людей.

[Осама Хамуда, эксперт по инфекционным заболеваниям]:

«Сейчас случаев становится больше. И ситуация отличается от той, какая была в феврале и марте. Сейчас большинство заражённых – это люди от 15 до 50-60 лет. Например, здесь в Розенхайме почти нет пациентов старше 60-ти и младше 5-ти. Многие говорят, что, возможно, заразились во время путешествия».

Учёные также выяснили, что у 40% участников исследования, у которых подтвердили COVID-19 ещё до начала исследования, больше нет антител. Однако это ещё не говорит о том, что у них не выработался иммунитет. Исследование в этой области планируют продолжать в ближайшие месяцы.

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