У берегов Шотландии нашли более 100 яиц вымирающих гладких скатов

Гладкий скат – самый крупный в семействе ромбовых скатов и в то же время – один..

Гладкий скат – самый крупный в семействе ромбовых скатов и в то же время – один из самых редких. Недавно шотландским исследователям посчастливилось найти более 100 яиц этой рыбы. Их обнаружили у побережья острова Скай на западе Шотландии.

[Крис Рикард, подводный фотограф]:

«Я совершил тысячу погружений в океан у берегов Шотландии и ни разу не видел (яйца гладкого ската) в дикой природе. Так что, это даёт представление о том, как редко их можно встретить».

Скаты могут достигать в длину двух метров 85 сантиметров. Самки за один раз откладывают по два яйца. Яйцевые капсулы крупные – длиной от десяти до 25 сантиметров, а диаметром от пяти до 15 сантиметров. Потомство вылупляется через полтора года. В это время молодь достигает в длину чуть больше 20 сантиметров. Самка откладывает по 40 яиц в год.

Гладкие скаты находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. Их численность сократилась из-за чрезмерной рыбной ловли и медленного размножения.

Теперь защитники природы и представители Федерации рыбаков Шотландии беспокоятся за судьбу скатов у побережья острова Скай.

[Балли Филип, представитель Федерации рыбаков Шотландии]:

«Хотя скаты находятся под защитой, но на этом участке никакой защиты нет. Поэтому тот район, где нашли яйца скатов, по нашему мнению, должен быть закрыт для ловли траловой и механическими сетями. Оба способа могут быть весьма опасными как для самих скатов, так и для их яиц».

Власти Шотландии обещают обратить внимание на эту рекомендацию и решить, какие меры можно предпринять.

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